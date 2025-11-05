Der Schatten der Schwarzen Organisation: Eine Sternschnuppe aus PerlenJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 05.11.2025: Der Schatten der Schwarzen Organisation: Eine Sternschnuppe aus Perlen
24 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Kogoro und Inspektor Megure versuchen, den Mord an Kaneyo Funemoto aufzuklären. Die Ermittler nehmen das Haus der Familie genauer unter die Lupe und finden Indizien, die darauf hindeuten, dass es sich doch nicht um einen Raubmord gehandelt haben kann. Conan hat einen Verdacht, wer die Frau tatsächlich umgebracht hat.
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment