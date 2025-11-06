Der unzerbrechliche Schneemann (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 06.11.2025: Der unzerbrechliche Schneemann (1)
24 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Conan und seine Freunde sind in einem Ski-Resort in den Bergen. Beim Bauen eines Schneemanns treffen die Kinder auf eine Gruppe von Kunststudenten, die an einem Abschlussprojekt für ihre Universität arbeiten. Während eines Schneesturms geht die Studentin Sakuko Kokura verloren. Conan und die anderen bieten ihre Hilfe bei der Suche an und finden die junge Frau schließlich tot auf ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment