Die Polizei, Dein Freund und Feind
Detektiv Rockford
Folge 22: Die Polizei, Dein Freund und Feind
45 Min.Ab 6
Eine alte Freundin der Familie Rockford wendet sich an den Detektiv: Ihr Sohn ist unter merkwürdigen Umständen verstorben - angeblich bei einem Verkehrsunfall. Rockford soll nun herausfinden, ob dies der Wahrheit entspricht. Schon bald stößt er auf die dunklen Machenschaften von Sergeant Wilson, einem ehemaligen Kollegen des Verstorbenen.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH