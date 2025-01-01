Detektiv Rockford
Folge 11: Die Touristen-Falle
48 Min.Ab 12
Als Detektiv Rockford gerade auf dem Weg zu einem Auftrag ist, hat sein geliebter Wagen in der Nähe von Pastoria eine Panne. Solange sein Auto repariert wird, ist er gezwungen, in dem verschlafenen Städtchen zu verweilen. Doch das sehen die Bewohner gar nicht gerne und machen gegen den Privatdetektiv mobil ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH