Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 11
Folge 11: Die Touristen-Falle

48 Min.Ab 12

Als Detektiv Rockford gerade auf dem Weg zu einem Auftrag ist, hat sein geliebter Wagen in der Nähe von Pastoria eine Panne. Solange sein Auto repariert wird, ist er gezwungen, in dem verschlafenen Städtchen zu verweilen. Doch das sehen die Bewohner gar nicht gerne und machen gegen den Privatdetektiv mobil ...

Kabel Eins CLASSICS
