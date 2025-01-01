Detektiv Rockford
Folge 14: Der Schrecken des C-Blocks
48 Min.Ab 12
Rockfords alter Zellengenosse Gandy setzt auf die Hilfe des Detektivs: Er soll seine Frau erschlagen haben und muss nun für 20 Jahre ins Gefängnis. Gandy beteuert allerdings, unschuldig zu sein - nur kann er das nicht beweisen. Rockford beginnt zu ermitteln. Doch bald hegt er selbst Zweifel an der Ehrlichkeit seines alten Freundes ...
Detektiv Rockford
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
