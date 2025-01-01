Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 14
48 Min.Ab 12

Rockfords alter Zellengenosse Gandy setzt auf die Hilfe des Detektivs: Er soll seine Frau erschlagen haben und muss nun für 20 Jahre ins Gefängnis. Gandy beteuert allerdings, unschuldig zu sein - nur kann er das nicht beweisen. Rockford beginnt zu ermitteln. Doch bald hegt er selbst Zweifel an der Ehrlichkeit seines alten Freundes ...

Detektiv Rockford
