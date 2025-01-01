Detektiv Rockford
Folge 16: Der gute alte Dave
48 Min.Ab 12
Zusammen mit seiner Freundin Beth nimmt Rockford einen Auftrag von Dave Delaroux an. Delaroux ist Rechnungsprüfer bei einer Fluggesellschaft und vermutet, dass Schecks gestohlen wurden. Rockford soll die Dokumente finden. Doch der Fall wird gefährlicher, als zunächst angenommen ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH