Detektiv Rockford
Folge 18: Der geheimnisvolle Brief
47 Min.Ab 12
Rockfords Bekannte Beth sitzt in der Tinte: In ihrer Funktion als Anwältin hat sie einen Börsenmakler beraten. Nun sitzt sie im Gefängnis - und jemand trachtet ihr nach dem Leben! In welches Wespennest hat Beth gestochen, um derart in Gefahr zu geraten? Rockford setzt alle Hebel in Bewegung, um seiner Freundin zu helfen.
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH