Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 18
Folge 18: Der geheimnisvolle Brief

47 Min.
Ab 12

Rockfords Bekannte Beth sitzt in der Tinte: In ihrer Funktion als Anwältin hat sie einen Börsenmakler beraten. Nun sitzt sie im Gefängnis - und jemand trachtet ihr nach dem Leben! In welches Wespennest hat Beth gestochen, um derart in Gefahr zu geraten? Rockford setzt alle Hebel in Bewegung, um seiner Freundin zu helfen.

