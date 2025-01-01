Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 19
49 Min.Ab 12

Rockford taucht in die Kunstszene ein: Er soll für den Sammler Thomas Caine eine Skulptur erwerben. Doch nicht nur Caine hat es auf das wertvolle Stück abgesehen. Auch Evelyn Stoneman hat Interesse an dem Werk und tut alles, um es zu bekommen. Der Fall wird zu einer echten Herausforderung für Rockford.

