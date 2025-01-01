Detektiv Rockford
Folge 19: Drei falsche Vögel
49 Min.Ab 12
Rockford taucht in die Kunstszene ein: Er soll für den Sammler Thomas Caine eine Skulptur erwerben. Doch nicht nur Caine hat es auf das wertvolle Stück abgesehen. Auch Evelyn Stoneman hat Interesse an dem Werk und tut alles, um es zu bekommen. Der Fall wird zu einer echten Herausforderung für Rockford.
Detektiv Rockford
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH