Detektiv Rockford
Folge 2: Ein Trick hoch zwei
44 Min.Ab 6
Rockfords Freund Becker ist Opfer von Betrügern geworden: Sie knöpften ihm Geld für ein Stück Land ab, auf dem angeblich Öl gefunden wurde. Nun soll Rockford die Kriminellen stellen. Doch ohne die Hilfe von Angel und seinem Vater kommt der Detektiv nicht weit.
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH