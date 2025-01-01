Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Staffel 2Folge 22
48 Min.Ab 12

Rockford soll seiner verflossenen Liebschaft Karen Stiles dabei helfen, ein Immobiliengeschäft abzuwickeln. Über den Detektiv will die Maklerin einem Kollegen wichtige Dokumente und eine horrende Summe Bargeld zukommen lassen. Doch es handelt sich um Falschgeld - wovon Karen angeblich nichts wusste.

Kabel Eins CLASSICS
