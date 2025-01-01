Detektiv Rockford
Folge 22: Blüten-Träume
48 Min.Ab 12
Rockford soll seiner verflossenen Liebschaft Karen Stiles dabei helfen, ein Immobiliengeschäft abzuwickeln. Über den Detektiv will die Maklerin einem Kollegen wichtige Dokumente und eine horrende Summe Bargeld zukommen lassen. Doch es handelt sich um Falschgeld - wovon Karen angeblich nichts wusste.
Detektiv Rockford
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH