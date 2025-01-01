Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Detektiv Rockford

Der See in der Wüste

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 6
Joyn Plus
Der See in der Wüste

Der See in der WüsteJetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 6: Der See in der Wüste

47 Min.Ab 6

Rockford hat in der Wüstenstadt Blue Lake zu tun, wo er eine hohe Kautionssumme für jemanden hinterlegen soll. Doch das Geld verschwindet spurlos. Zusammen mit seinem Vater und einem guten Freund nimmt Rockford die Ermittlungen auf und stößt auf einen Betrugsfall von enormen Ausmaßen.

Alle Staffeln im Überblick

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

Alle 6 Staffeln und Folgen