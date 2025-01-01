Detektiv Rockford
Folge 6: Der See in der Wüste
47 Min.Ab 6
Rockford hat in der Wüstenstadt Blue Lake zu tun, wo er eine hohe Kautionssumme für jemanden hinterlegen soll. Doch das Geld verschwindet spurlos. Zusammen mit seinem Vater und einem guten Freund nimmt Rockford die Ermittlungen auf und stößt auf einen Betrugsfall von enormen Ausmaßen.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH