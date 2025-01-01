Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 7
45 Min.Ab 12

Rockford wird von seiner Detektiv-Kollegin Tina um Hilfe gebeten: Sie ist auf der Suche nach gestohlenen Juwelen, und Rockford soll sie dabei unterstützen. Zunächst scheint der Fall harmlos, doch dann entpuppt sich ein Suizid als Mord, und die Ermittlungen beginnen, heikel zu werden.

Kabel Eins CLASSICS
