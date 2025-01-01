Detektiv Rockford
Folge 7: Ein schönes Paar
45 Min.Ab 12
Rockford wird von seiner Detektiv-Kollegin Tina um Hilfe gebeten: Sie ist auf der Suche nach gestohlenen Juwelen, und Rockford soll sie dabei unterstützen. Zunächst scheint der Fall harmlos, doch dann entpuppt sich ein Suizid als Mord, und die Ermittlungen beginnen, heikel zu werden.
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH