Detektiv Rockford
Folge 8: Ein Mord mit Hindernissen
48 Min.Ab 12
Rockford soll im Auftrag der Journalistin Susan Alexander einen alten Mordfall noch einmal aufrollen: Susan glaubt, dass Dave Kruger zu Unrecht seit sechs Jahren im Gefängnis sitzt. Er soll der Mörder seiner Freundin sein. Rockford beginnt zu ermitteln und macht eine interessante Entdeckung.
Detektiv Rockford
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH