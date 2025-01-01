Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Ein Mord mit Hindernissen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 8
Ein Mord mit Hindernissen

Detektiv Rockford

Folge 8: Ein Mord mit Hindernissen

48 Min.Ab 12

Rockford soll im Auftrag der Journalistin Susan Alexander einen alten Mordfall noch einmal aufrollen: Susan glaubt, dass Dave Kruger zu Unrecht seit sechs Jahren im Gefängnis sitzt. Er soll der Mörder seiner Freundin sein. Rockford beginnt zu ermitteln und macht eine interessante Entdeckung.

