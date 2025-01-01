Detektiv Rockford
Folge 9: Ein wahrer Freund
48 Min.Ab 12
Angel ist auf Rockfords Hilfe angewiesen: Der Ganove Joey Little hat ihn übers Ohr gehauen, und nun soll der Detektiv ihn aufspüren und die Sache klären. Rockford macht sich an die Arbeit und muss bald feststellen, dass außer ihm noch der Gangsterboss Sierra hinter Little her ist ...
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH