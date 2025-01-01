Detektiv Rockford
Folge 20: Nur ein kleiner Auftrag (2)
48 Min.Ab 12
Patsy wird zum eigenen Schutz auf einem stinkenden Fischkutter versteckt. Das gefällt der von Killern gesuchten Dame überhaupt nicht. Patsys Verfolger haben das Polizeigroupie Lianne in ihre Gewalt gebracht. Sie zwingen das Mädchen, Patsys Aufenthaltsort zu verraten.
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH