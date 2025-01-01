Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 3
48 Min.Ab 12

Ein kleines Mädchen braucht die Hilfe der beiden Rockfords: Marin vermisst ihren Vater, und der Detektiv und sein Dad sollen nach ihm suchen. Eigentlich wollten die beiden angeln gehen, doch Marins Bitte hat natürlich Vorrang. Und ihre Sorgen scheinen berechtigt - die Rockfords finden heraus, dass auch einige Kriminelle und die Drogenfahndung hinter Marins Vater her sind.

