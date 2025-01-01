Detektiv Rockford
Folge 9: Des Pudels Kern
43 Min.Ab 12
Rockford bekommt unfreiwillig Unterstützung bei seinem Detektiv-Geschäft: Sein alter Freund Al Brennan hat sich nicht nur bei ihm niedergelassen, er übernimmt auch ungefragt den Posten des Privatsekretärs. Das führt dazu, dass Rockford einen Fall einer Klientin übernehmen muss, die nicht ganz ehrlich zu ihm ist.
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH