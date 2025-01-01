Detektiv Rockford
Folge 16: Doppelter Boden
43 Min.Ab 12
Ein Jurist ist verstorben und angeblich soll ein betrunkener Autofahrer daran Schuld gewesen sein ... Diese Story glaubt Rockford allerdings nicht unbedingt, und so startet er seine eigenen Ermittlungen. Seine neuen und eigenen Spuren führen ihn zu einem berühmten Anwalt. Dieser arbeitet mit einem Privatdetektiv zusammen, den er engagiert hat, der im Gegensatz zu Rockford eindeutig keinerlei Skrupel hat ...
Detektiv Rockford
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
