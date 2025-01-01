Rosendahl und Gilda Stern sind totJetzt ohne Werbung streamen
Detektiv Rockford
Folge 2: Rosendahl und Gilda Stern sind tot
44 Min.Ab 6
Die Prostituierte Rita war Zeugin bei der Ermordung von Doktor Rosendahl, der zudem auch ihr Kunde war. Doch sie kennt nicht nur das Opfer, sondern auch den Täter. Dann gerät Rita selbst unter Verdacht, weshalb sie Rockford um Hilfe bittet.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
