Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Detektiv Rockford

Auf frischer Tat

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 22
Joyn Plus
Auf frischer Tat

Auf frischer TatJetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 22: Auf frischer Tat

43 Min.Ab 12

Nach einem Unfall liegt Detektiv Rockford im Krankenhaus und kommt zufällig auch dort verbrecherischen Handlungen auf die Spur. Einer der Chirurgen handelt mit Organen. Das wird allerdings von seinen Kollegen nicht ernst genommen, und so spielen alle den Vorfall herunter. Gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen, macht sich Rockford direkt an die Ermittlungen.

Alle Staffeln im Überblick

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

Alle 6 Staffeln und Folgen