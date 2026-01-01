Detektiv Rockford
Folge 22: Auf frischer Tat
43 Min.Ab 12
Nach einem Unfall liegt Detektiv Rockford im Krankenhaus und kommt zufällig auch dort verbrecherischen Handlungen auf die Spur. Einer der Chirurgen handelt mit Organen. Das wird allerdings von seinen Kollegen nicht ernst genommen, und so spielen alle den Vorfall herunter. Gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen, macht sich Rockford direkt an die Ermittlungen.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH