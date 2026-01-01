Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 5
43 Min.Ab 12

Rockford ermittelt auf eigene Faust im Fall der ermordeten Frau des Polizeichefs Towne. Schon bald gerät er während seinen Recherchen mit Detective Becker aneinander, doch Rockford bleibt davon unbeeindruckt. Schon bald findet er heraus, dass Townes Frau untreu war, weshalb der Polizeichef selbst zum Hauptverdächtigen wird.

