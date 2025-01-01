Detektiv Rockford
Folge 9: Ein teuflischer Plan (1)
48 Min.Ab 12
Die blinde Psychologin sieht keinen anderen Ausweg mehr und bittet Rockford um Hilfe. Sie wird von einem anonymen Anrufer terrorisiert. Der Detektiv vermutet den Täter unter ihren Patienten, weshalb er sich einen Überblick über diese verschaffen möchte. Doch die aufrichtige Psychologin möchte ihre Schweigepflicht nicht brechen und verwehrt Rockford einen Einblick in die Kartei ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH