Detektiv Rockford
Folge 1: Goldfieber in Malibu
43 Min.Ab 12
Rockfords Nachbar C. C. Calloway ist der festen Überzeugung, dass Rockford ihn angefahren hat. Um das in der Öffentlichkeit zu verbreiten, ruft er sogar eine Initiative gegen Rockford ins Leben, sodass er weitere Menschen gegen den Detektiv aufbringen kann. Sein Plan: Zahlreiche Nachbarn und Hausbesitzer in der Umgebung sollen Rockford von dort vertreiben.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
