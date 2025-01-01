Päckchen und andere ÜberraschungenJetzt ohne Werbung streamen
Detektiv Rockford
Folge 10: Päckchen und andere Überraschungen
43 Min.Ab 12
Ein Reporter schickt kurz vor seinem Tod ein Päckchen an Rockford. Darin befinden sich zahlreiche Beweise für ein Verbrechen. Das Päckchen kommt allerdings nicht beim angegebenen Empfänger an. Beim Postamt muss sich Rockford mit den Beamten und deren Schwerfälligkeit auseinandersetzen, um doch irgendwie Zugriff zu bekommen ...
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH