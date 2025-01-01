Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Päckchen und andere Überraschungen

Kabel Eins CLASSICS
Staffel 6
Folge 10
Päckchen und andere Überraschungen

Detektiv Rockford

Folge 10: Päckchen und andere Überraschungen

43 Min.
Ab 12

Ein Reporter schickt kurz vor seinem Tod ein Päckchen an Rockford. Darin befinden sich zahlreiche Beweise für ein Verbrechen. Das Päckchen kommt allerdings nicht beim angegebenen Empfänger an. Beim Postamt muss sich Rockford mit den Beamten und deren Schwerfälligkeit auseinandersetzen, um doch irgendwie Zugriff zu bekommen ...

