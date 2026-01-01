Große Tiere, kleine Fische (1)Jetzt ohne Werbung streamen
Detektiv Rockford
Folge 2: Große Tiere, kleine Fische (1)
42 Min.Ab 12
Diesmal benötigt eine Prinzessin die Hilfe von Detektiv Rockford. Er soll ihre Freundin Kendall Warren beschützen und so vor weiteren Mordversuchen bewahren. Doch Kendall ist von Rockford, der sich im Kreis der High-Society eher unsicher zeigt, wenig überzeugt.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH