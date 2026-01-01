Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Große Tiere, kleine Fische (1)

Kabel Eins CLASSICS
Staffel 6
Folge 2
Große Tiere, kleine Fische (1)

Große Tiere, kleine Fische (1)

Detektiv Rockford

Folge 2: Große Tiere, kleine Fische (1)

42 Min.
Ab 12

Diesmal benötigt eine Prinzessin die Hilfe von Detektiv Rockford. Er soll ihre Freundin Kendall Warren beschützen und so vor weiteren Mordversuchen bewahren. Doch Kendall ist von Rockford, der sich im Kreis der High-Society eher unsicher zeigt, wenig überzeugt.

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

