Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 4
47 Min.Ab 12

Der Rockstar Tim Richie hat jede Menge Ärger am Hals: Seine Ex-Freundin erhebt Anspruch auf sein Vermögen. Zudem wird sein aktuelles Album in Kopien auf dem Schwarzmarkt angeboten. Als plötzlich auch noch Richies Produzent verschwindet, greift Rockford ein.

