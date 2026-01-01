Der Mega-Star und der Tod (1)Jetzt ohne Werbung streamen
Detektiv Rockford
Folge 4: Der Mega-Star und der Tod (1)
47 Min.Ab 12
Der Rockstar Tim Richie hat jede Menge Ärger am Hals: Seine Ex-Freundin erhebt Anspruch auf sein Vermögen. Zudem wird sein aktuelles Album in Kopien auf dem Schwarzmarkt angeboten. Als plötzlich auch noch Richies Produzent verschwindet, greift Rockford ein.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH