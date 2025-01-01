Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Zu viele Köche

Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 7




Folge 7: Zu viele Köche

43 Min.Ab 12

Die jährliche Wahl zum erfolgreichsten Schnüffler steht an. Dieser wird von der Vereinigung der Privatdetektive benannt und nicht nur Rockford, sondern auch sein größter Konkurrent Lance White sind für diesen Titel nominiert. Dann allerdings wird der Gastredner bei der Feierlichkeit tot auf der Toilette gefunden. Für die beiden Detektive wird es interessant, denn an diesem Fall müssen sie als Team zusammenarbeiten ...

Alle Staffeln im Überblick


Kabel Eins CLASSICS




Alle 6 Staffeln und Folgen