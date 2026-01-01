Detektiv Rockford
Folge 8: Das hawaiianische Abenteuer
43 Min.Ab 12
Detektiv Rockford und sein Vater Rocky haben einen Urlaub auf Hawaii gewonnen. Allerdings nimmt direkt im Anschluss an die Landung der Urlaub eine völlig unerwartete Wendung: Rockford wird von einem alten Koreakrieg-Kämpfer entführt. Nur eine kurze Zeit später entdeckt sein Vater Rocky Rockford dabei, wie er mit Hilfe eines Fernglases die direkte Umgebung eines Hotels erkundet.
