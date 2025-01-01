Detektiv Rockford
Folge 9: Wo die Liebe hinfällt
47 Min.Ab 12
Die Prostituierte Rita sucht Hilfe bei Rockford. Schon seit Längerem versucht sie aus dem Gewerbe auszusteigen - und das trotz ständiger Drohungen ihres Zuhälters. Während sie zusammen arbeiten, um Rita zu befreien, fangen sie eine Liebesbeziehung an. Weil sie draußen nicht mehr sicher sind, schirmt Vater Rocky das Paar gegen die feindliche Umwelt ab und wird dabei - zum Leid von Rockford und Rita - zum besorgten sowie nervigen Hausmütterchen ...
