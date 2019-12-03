Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 03.12.2019: Folge 12
45 Min.Folge vom 03.12.2019Ab 12
Mammutprojekt an der A99: Seit Monaten laufen an der Ringautobahn um München Bauarbeiten. Heute ist ein 200-Tonnen-Kran im Einsatz, um gigantische Verkehrsschilder zu installieren. Bauleiter Dennis Alius und sein Team müssen Vollgas geben, damit der Verkehr auf der vielbefahrenen Strecke schnellstmöglich wieder fließen kann. Gleichzeitig ist die Montage der 20 Meter großen Teile ein Drahtseilakt - vor allem vom Hubwagen aus! Auch am Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt ist viel zu tun. Josef Rankl, Teamleiter im Fundbüro, berichtet von seiner abwechslungsreichen Arbeit am Airport.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.