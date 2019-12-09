Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 09.12.2019: Folge 16
44 Min.Folge vom 09.12.2019Ab 12
„Wer Schotterpflug fahren kann, kann auch Starfighter fliegen“ - davon ist Pflug-Pilot Falk Jacobi überzeugt! Dazu muss man wissen, dass er in seinem 35-Tonnen-Koloss nur mit Schrittgeschwindigkeit über die Gleise bei Bremerhaven schleicht. Schneller geht nicht, denn er muss erst mit einem Besen die Schottersteine um die Bahngleise herum verteilen und anschließend mit seinem Pflug in den Boden einarbeiten. Auch Fördertechniker Ingo Krieger bleibt bei seinem Job stets in Bewegung: Heute hat es der Rolltreppen-Doktor mit einem defekten Bremsmotor an der alten Messe beim Berliner Funkturm zu tun.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.