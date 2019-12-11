Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 11.12.2019: Folge 18
45 Min.Folge vom 11.12.2019Ab 12
In Deutschland gibt es mehr als 32 Millionen Feuerungsanlagen, die regelmäßig überprüft werden müssen. Doch das ist nur ein kleiner Teil der Aufgaben, die Schornsteinfeger erledigen! Von der Energieberatung über das Installieren von Rauchmeldern bis hin zum klassischen Kaminkehren ist der Job enorm vielfältig. Heute gewährt Schornsteinfegermeister Oliver Lang Einblicke in seine spannende Arbeit. Auch in dieser Folge: Autoinspektion beim TÜV Nord und bei Baumfällarbeiten in den Allgäuer Alpen greift das Spezialisten-Team auf Forstseilbahn und Gebirgs-Harvester zurück.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.