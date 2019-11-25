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Folge vom 25.11.2019: Folge 6
44 Min.Folge vom 25.11.2019Ab 12
Transport der Superlative: Nachdem Projektleiter Daniel und Koordinator Frank bereits die Vorbereitungen für einen Schwertransport über die Bühne gebracht haben, steht heute der Hauptteil des Mammutprojekts an. Ein fast 100 Tonnen schweres Haus, eine alte Milchbar aus den 50er Jahren, soll aus der Innenstadt von Brühl in das 30 Kilometer entfernte Freilichtmuseum in Kommern verfrachtet werden. Das historische Gebäude unbeschadet von A nach B zu bringen, ist sogar für die Spezialisten eine Herausforderung! Auch in dieser Folge: Axel Schmitt gewährt Einblicke in seine fränkische Großbäckerei.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.