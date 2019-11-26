Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 26.11.2019: Folge 7
45 Min.Folge vom 26.11.2019Ab 12
Industriekletterer Kevin Hotton arbeitet dort, wo andere an ihre Grenzen geraten. In extremen Höhen balanciert der 33-Jährige über Hochhausdächer oder kraxelt Industrietürme hinauf, um Reparaturarbeiten vorzunehmen. Auch sein heutiger Auftrag hat es in sich: Die Schrauben eines Abgasturmes auf der Insel Helgoland sollen ausgetauscht werden. In 90 Metern Höhe muss Kletterer Kevin zusätzlich dem rauen Nordseewind trotzen! Später kämpft Dr. Carola Holzner, leitende Oberärztin der größten Notaufnahme des Ruhrgebiets in Essen, um das Leben ihrer Patienten.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.