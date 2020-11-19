Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 19.11.2020: Folge 12
44 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12
Molkereifahrer Roland holt im Berchtesgadener Land jeden Morgen frische Milch von den Bauernhöfen ab. In der Münchner Innenstadt wird unterdessen ein sechsstöckiges Versicherungsgebäude entkernt. Bauwerksmechaniker Sascha entfernt mit einem leistungsstarken Hochdruckdampfstrahler Isoliermaterial aus den Decken. Und an der Mecklenburgischen Seenplatte sorgt die Wasserschutzpolizei für Ordnung und Sicherheit. Uwe Jackstädt und sein Arbeitskollege Frank Goetz führen auf der Müritz routinemäßige Geschwindigkeitsmessungen und Alkoholkontrollen durch.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.