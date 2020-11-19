Zum Inhalt springenBarrierefrei
Molkereifahrer Roland holt im Berchtesgadener Land jeden Morgen frische Milch von den Bauernhöfen ab. In der Münchner Innenstadt wird unterdessen ein sechsstöckiges Versicherungsgebäude entkernt. Bauwerksmechaniker Sascha entfernt mit einem leistungsstarken Hochdruckdampfstrahler Isoliermaterial aus den Decken. Und an der Mecklenburgischen Seenplatte sorgt die Wasserschutzpolizei für Ordnung und Sicherheit. Uwe Jackstädt und sein Arbeitskollege Frank Goetz führen auf der Müritz routinemäßige Geschwindigkeitsmessungen und Alkoholkontrollen durch.

