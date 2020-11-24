Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 24.11.2020: Folge 15
44 Min.Folge vom 24.11.2020Ab 12
Technik-Profi Ralf wartet in Köln eine Ampelanlage, damit auf den Straßen der viertgrößten Stadt Deutschlands kein Verkehrschaos ausbricht. In Schwanau kommen unterdessen schwere Maschinen zum Einsatz. Dort werden Schutzbrunnen errichtet, um die Einwohner der Gemeinde vor Hochwasser und Überschwemmungen zu schützen. Und in Brandenburg wächst angesagtes Gemüse. Nach etwa neun Wochen sind die leckeren Gurken auf den Feldern im Spreewald reif für die Ernte. Dann pflücken fleißige Helfer bei Wind und Wetter pro Tag rund 700 Kilo Cucumis sativus.
