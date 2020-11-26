Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 26.11.2020: Folge 17
44 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12
Straßenwärter Michael repariert auf einer stark befahrenen Bergstraße einen brüchigen Einlaufschacht, damit dort das Regenwasser ablaufen kann. Im niederbayerischen Hengersberg werden unterdessen 32 Waggons mit Schnittholz beladen. Schichtleiter Rainer sorgt im Sägewerk für einen reibungslosen Produktionsablauf. Und Kolonnenführer Marten Lodders gibt mit seinen Arbeitskollegen bei der Maisernte Vollgas. In Deutschland wandert ein Großteil des Ertrages in den Futtertrog. Das Getreide wird außerdem als Energielieferant in Biogasanlagen genutzt.
