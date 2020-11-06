Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 06.11.2020: Folge 3
44 Min.Folge vom 06.11.2020Ab 12
Seilbahnen sind sehr sichere Verkehrsmittel, denn die Anlagen werden regelmäßig auf technische Mängel überprüft. Andreas Gruber und Andreas Bauer nehmen außerhalb der Skisaison Hunderte Streckenkilometer unter die Lupe. Vom Notantrieb bis zur Bremsvorrichtung: Das Duo checkt alle Maschinenteile gewissenhaft auf Herz und Nieren. Guido Thiel und Stefan Schröder sind derweil Umweltsündern auf der Spur. Die „Mülldetektive“ suchen nach Hinweisen, die Rückschlüsse auf die Identität der Übeltäter zulassen. Und Jörg Schoch packt im Freizeitbad den Wasserstaubsauger aus.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.