Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 09.11.2020: Folge 4
44 Min.Folge vom 09.11.2020Ab 12
Ein historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst: Erfahrene Profis befördern im ältesten noch arbeitenden Schiffshebewerk Deutschlands Wasserfahrzeuge vom Oder-Havel-Kanal in die tiefer gelegene Oder und zurück. Dabei wird im brandenburgischen Niederfinow innerhalb von fünf Minuten ein Höhenunterschied von 36 Metern überwunden. Tim Steffens wirft unterdessen den Güllerührer an. Der ausfahrbare Arm an seinem Lastwagen funktioniert wie ein riesiger Teigkneter. Und Grubenleiterin Jenny baut mit ihren Kollegen in einem Bergwerk im Fichtelgebirge Marmor ab.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.