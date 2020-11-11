Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 11.11.2020: Folge 6
44 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 12
Reparieren, entsorgen, testen: „Deutschland 24/7“ zeigt in dieser Folge qualifizierte Fachkräfte, die in unserem Alltag für mehr Sicherheit sorgen. In der Hauptstadt Berlin tauschen sachkundige Monteure 40 Jahre alte Tragseile aus, damit die Bewohner eines Hauses in Steglitz nicht im Aufzug stecken bleiben. Wenn schwere Äste auf den Gehweg oder die Straße fallen, droht ebenfalls Gefahr für Leib und Leben. Deshalb befreit ein Baumkletterer eine dicke Eiche von abgestorbenem Totholz. Und im Beschussamt in Ulm stehen Schutzwesten auf dem Prüfstand.
