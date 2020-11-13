Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 13.11.2020: Folge 8
44 Min.Folge vom 13.11.2020Ab 12
Bulldozer, Radlader und Planierraupen: Mechaniker Sven repariert tonnenschwere Giganten. Ohne sein Know-how stünde in Schleswig-Holstein so manche Baustelle still. In dieser Folge baut der „Retter in der Not“ in Tensfeld an einem Seilbagger die Zugwinde aus. Auf Martin und Max kann man sich ebenfalls verlassen. Die Verkehrssicherheitsmonteure platzieren an Risiko- und Gefahrenpunkten Beschilderungen, Schranken und Absperrungen. Und Lukas überwacht den Reinigungsprozess im Klärwerk in Nürnberg. Dort überprüft der Abwassertechniker täglich die Anlagen.
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.