Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands größte Geheimnisse

Für welchen besonderen Kampfsport braucht man einen König?

Kabel EinsStaffel 3Folge 3vom 14.05.2023
Für welchen besonderen Kampfsport braucht man einen König?

Für welchen besonderen Kampfsport braucht man einen König?Jetzt kostenlos streamen

Deutschlands größte Geheimnisse

Folge 3: Für welchen besonderen Kampfsport braucht man einen König?

92 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 12

Warum schwebt man in Hessen auf Wolke Sieben? Welches Geheimnis nutzte man in Hamburg schon, als es den Berlinern noch zu gefährlich war? Wieso braucht man für einen besonderen Kampfsport einen König? Durch welche zündende Idee wurde Jena zur Lichterstadt?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands größte Geheimnisse
Kabel Eins
Deutschlands größte Geheimnisse

Deutschlands größte Geheimnisse

Alle 2 Staffeln und Folgen