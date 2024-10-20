Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 4Folge 4vom 20.10.2024
88 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12

Auf welcher französischen Urlaubsinsel isst man besonders gern Spätzle und Maultauschen? Warum sorgt eine ehemalige Bahnstrecke für komplizierte Grenzverhältnisse? Welche amerikanische Ikone fußt mit beiden Beinen auf deutschem Boden? Die Show präsentiert 13 spektakuläre Orte, Rekorde und Geschichten. Zahlreiche Prominente rätseln mit, um hinter die Geheimnisse kommen. Darunter Rainer Calmund, Reality-TV-Star Cora Schumacher und Fußballweltmeister Pierre Littbarski.

Kabel Eins
