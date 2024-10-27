Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands größte Geheimnisse

Unglaubliche Geheimnisse mit tiefen Wurzeln in Deutschland

Kabel EinsStaffel 4Folge 5vom 27.10.2024
Unglaubliche Geheimnisse mit tiefen Wurzeln in Deutschland

Deutschlands größte Geheimnisse

Folge 5: Unglaubliche Geheimnisse mit tiefen Wurzeln in Deutschland

89 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12

Hinter wessen heiterer Lügengeschichten steckt eine bittere Wahrheit? Welche Leipziger Erfindung erweitert die Sicht der Menschen bis heute? Welches märchenhafte Bauwerk wird erst durch seine Spiegelung komplett? Was hat ein Landshuter Kirchturm mit den Essgewohnheiten der dortigen Obrigkeit zu tun? Die Ranking-Show präsentiert 13 spektakuläre Geschichten. Viele Prominente rätseln mit, um hinter die Geheimnisse kommen.

