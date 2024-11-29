Dreifachmord: Ein Zahnarzt sieht rotJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 2: Dreifachmord: Ein Zahnarzt sieht rot
89 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Nachdem ein Mann seine Frau betrogen hat, reicht sie die Scheidung ein. Als sie einen neuen Freund hat, startet der Zahnarzt schwerbewaffnet einen Rachefeldzug. Ein Mörder flieht bei einem Freigang und tötet bei seiner Flucht vier Menschen. Ein Landwirt verschwindet nach einem Kneipenabend. Seine Angehörige gestehen seinen Mord, doch dann kommt die ganze Wahrheit ans Licht.
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Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Kabel Eins