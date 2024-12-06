Liebesdienste für Millionen - Der Erpresser Helg SgarbiJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 3: Liebesdienste für Millionen - Der Erpresser Helg Sgarbi
88 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Eine der reichsten Frauen Deutschlands sucht das Abenteuer und fällt auf einen Gigolo rein. Er erpresst sie um Millionen - doch sie kämpft und zeigt ihn an. / Ein Mann hat drei Frauen missbraucht und getötet. Aber mit Hilfe seiner Gefängnis-Therapeutin gelingt ihm die Flucht aus dem Gefängnis. / Nach dem Verschwinden der Eltern, hat der Sohn noch medienwirksam nach ihnen gesucht. Doch es stellt sich heraus, dass er weiß, wo seine Eltern sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Kabel Eins