D.Gray-man
Folge 49: Lulu Bells Glöckchen
24 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Der Millennium-Graf beauftragt Lulu Bell damit, mehr über Mei Lin und ihre Fähigkeiten herauszufinden. Mimi bietet ihrer Herrin an, dies für sie zu übernehmen und macht sich auf den Weg, um die Exorzisten auszuspionieren. Sie legt sich eine falsche Identität zu, um sich der Wahrsagerin unbemerkt zu nähern ...
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© HARDBALL FILMS, Christian Viertel & Peter Hill