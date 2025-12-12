Segel setzen, gen Osten!Jetzt kostenlos streamen
Folge 51: Segel setzen, gen Osten!
24 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Allen, Lenalee und die anderen erfahren endlich, wo sich Marschall Cross befindet. Als sie jedoch in dem besagten Ort in China ankommen, müssen sie feststellen, dass er vor einigen Tagen abgereist ist. Sein Ziel war es, mit dem Schiff nach Japan zu reisen. Auf hoher See wurde das Boot allerdings angegriffen und niemand weiß, ob der Marschall überlebt hat ...
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2006
Altersfreigabe:
12
