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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 22vom 26.03.2026
Ein mörderisches Komplott

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Diagnose: Mord

Folge 22: Ein mörderisches Komplott

47 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Auf einer Party während eines Ärztekongresses trifft Dr. Mark Sloan auf seinen alten Bekannten Robert Stanton. Es kommt zu einem Eklat: Stantons Geliebte Marilyn ohrfeigt ihn in aller Öffentlichkeit - und vor seiner Frau. Dann verschwindet Stanton auf mysteriöse Weise. Mark hat den Verdacht, dass er ermordet wurde. Der Hobbydetektiv wird misstrauisch: Er stellt fest, dass Marilyn und Roberts Frau Irene Kontakt miteinander haben. Doch der Fall entwickelt sich ganz anders.

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