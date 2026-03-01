Staffel 2Folge 23vom 27.03.2026
Mord, dem Vater zuliebeJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 23: Mord, dem Vater zuliebe
47 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 6
Im Krankenhaus wird ein neues Sicherheitsteam engagiert; den alten Wachmann McReedy hat man einfach gefeuert. Es kommt zu einigen Pannen. Dann die Katastrophe: Ein Patient wird erschlagen. Die Hauptverdächtigen haben alle ein wasserdichtes Alibi. Plötzlich fällt Dr. Mark Sloan McReedys Sohn Ralph ein. Dieser wollte seinem Vater den Job als Wachmann um jeden Preis erhalten. Hat er unter den Augen der neuen Wachmannschaft einen Mord begangen?
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Diagnose: Mord
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
Enthält Produktplatzierungen